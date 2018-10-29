Мэр Волоколамска, поддерживавший протесты против мусорного полигона «Ядрово», ушёл в отставку

Мэр Волоколамска Пётр Лазарев подал в отставку со своего поста по состоянию здоровья, пишет ТАСС. Его обязанности будет исполнять первый заместитель главы городского поселения Татьяна Мозырь.

«Я написал заявление [об уходе]. По состоянию здоровья. Готов встать в ряды и дальше работать, но пока не определился, где буду дальше работать. Родной город не покину», — сказал Лазарев.

На вопрос «Медузы», сам ли он ушёл в отставку или его вынудили уйти, Лазарев отвечать отказался. По поводу состояния своего здоровья Лазарев сказал, что подорвал его в том числе тогда, когда вместе с жителями боролся против мусорного полигона «Ядрово», «когда что-то пытался исправить».

«Я считаю, что-то получилось, по крайней мере, планировали сделать дегазацию полигона в 2019 году, а сделано было в 2018 году», — сказал он.

Пётр Лазарев был избран главой Волоколамска в ноябре 2016 года, он активно поддерживал протест местных жителей против мусорного полигона «Ядрово» в марте 2018 года, давая разрешения на проведение митингов. Напомним, жители с февраля жаловались на неприятный запах с действовавшей тогда свалки и провели несколько митингов за его закрытие. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связывали это с очередным выбросом газа с полигона, однако анализы опровергли эту версию. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приезжал на место, чтобы разобраться в ситуации.

В апреле, накануне очередного митинга, правоохранительные органы провели обыски в доме Лазарева и в администрации городского поселения. Тогда мэр связывал действия полиции с его позицией по мусорному полигону.