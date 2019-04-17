Мэр Серова объяснил заработанные его сыном 400 тысяч рублей алиментами

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков объяснил, как его несовершеннолетний сын за 2018 год заработал более 400 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

«Речь идёт об алиментах, которые по действующему законодательству определяются как доход ребёнка», — сказал он.

По словам Сизикова, он не ожидал такого внимания к его декларации.

Напомним, накануне стало известно, что Василий Сизиков указал в декларации, что в 2018 году его несовершеннолетний сын заработал 409,3 тысячи рублей. В декларации значится, что сам глава города заработал 2,6 млн рублей. В пользовании мэра находятся два дома площадью 121,3 и 296 кв. м, в пользовании его несовершеннолетнего сына — ещё один дом площадью 552,8 кв. м и квартира площадью 212 кв. м.

Сизиков стал главой Серова в августе 2018 года. Ранее он занимал пост замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, а до этого был главой администрации городского округа Верхотурский.