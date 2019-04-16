Несовершеннолетний сын главы Серова за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков задекларировал доход в размере 2,6 млн рублей за 2018 год, пишет Znak.com.

Согласно опубликованной на сайте местной администрации декларации, у него нет в собственности никакой недвижимости или транспортных средств. В документе указано, что Сизиков не женат, у него есть несовершеннолетний ребёнок, который за 2018 год смог заработать 409,3 тысячи рублей. Ранее Сизиков рассказывал, что его сын — школьник и учится в седьмом классе. В пользовании у ребёнка находится жилой дом и квартира, в пользовании самого Сизикова — два жилых дома.

Василий Сизиков стал главой Серова в августе 2018 года, до этого он недолго проработал на посту замминистра транспорта, а ранее был главой администрации Верхотурья.