Мэр Саянска под свою ответственность разрешил предприятиям малого бизнеса работать в период карантина

Мэр иркутского города Саянска Олег Боровский под свою ответственность разрешил большинству предприятий малого бизнеса вернуться к работе с 6 апреля. Также он постановил открыть детские сады.

«С 6 числа будут разрешены все виды деятельности за исключением торговли мебелью. Понимаю, что мебель не предмет первой необходимости. Промтоварные магазины откроются с ограничением по времени до 18:00. Финтес-центры тоже откроются, но без групповых занятий. Предупреждаю предпринимателей, что все продавцы и персонал должны работать в перчатках и масках, вне зависимости от того, есть они в аптеке или нет», — цитирует Znak.com обращение Боровского к населению. Мэр добавил, что осознаёт «большую ответственность» за своё решение.

В местной прокуратуре опротестовали постановление главы города, поскольку ведомство считает незаконным разрешение малому бизнесу работать во время пандемии коронавируса.

«Данное решение прямо противоречит указу президента РФ от 02.04.2020 № 239 “О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”, действующему законодательству и текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и регионе. Кроме того, названное постановление принято с превышением предоставленных законом полномочий», — сообщается на сайте прокуратуры.

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