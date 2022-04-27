Мэр Нижнего Тагила пообещал привести в порядок тротуары и дороги на Гальянке, на которые много лет жалуются местные жители

Сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл выездное совещание в микрорайоне Муринские пруды. После осмотра нескольких дорог градоначальник дал задание привести в порядок объекты дорожной инфраструктуры.

«Жители обращаются: некомфортно ходить, кое-где нет тротуаров, где-то вместо газонов насыпи щебня. Будем решать проблему поэтапно. В этом году благоустроим необходимые для беспрепятственного прохода к социальным учреждениям пешеходные дорожки», — приводит пресс-служба мэрии слова депутата Нижнетагильской городской думы Константина Шведова.

С трудностями сталкиваются не только пешеходы, но и водители. Так, мэрия до сих пор ищет варианты введения в эксплуатацию дублёра Черноисточинского шоссе, который был построен с нарушениями компанией «Уралстроймонтаж».

«Надо разобраться, каким образом заканчивать проект, который был начат ещё в 2017 году. Часть работ была сделана не в соответствии с тем проектом, который прошёл государственную экспертизу. Мы собираемся открывать в августе движение по новой дороге по мосту через Нижнетагильский пруд. В связи с этим прогнозируется увеличение трафика через микрорайон. Сегодня составляем план мероприятий, разрабатываем график, смотрим, где взять дополнительные финансовые средства, и будем данный дорожный узел заканчивать, потому что в таком состоянии он постоянно находиться не может», — заявил Владислав Пинаев.

Управление городским хозяйством составит перечень объектов дорожной инфраструктуры микрорайона, которые будут отремонтированы в первую очередь. Соответствующие поручения мэр дал также руководству МУП «Тагилгражданпроект» и Службы заказчика городского хозяйства.

Добавим, что проблемы с инфраструктурой есть и в других микрорайонах Гальянки. В 2021 году жители жилых комплексов «Фотеевский-2» и «Запрудный» на Уральском проспекте жаловались на грязь, пыль, разбросанные вдоль пешеходных дорожек щебень и бетонные конструкции. В 2016 году ООО «Уралстроймонтаж» прокладывало к Муринским прудам коммуникации, но благоустройство территории не проведено до сих пор. Тогда в пресс-службе мэрии АН «Между строк» заявили, что благоустройство данной территории будет произведено вместе со сдачей сопутствующей новому мосту через Тагильский пруд дорожной инфраструктуры к августу 2022 года.