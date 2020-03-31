Мэр Нижнего Тагила и председатель городской думы призвали жителей к самоизоляции из-за коронавируса

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в опубликованном на официальном сайте городской администрации видеообращении попросил жителей города не выходить на улицу и сидеть дома в нерабочую неделю.

«В очередной раз хочу призвать всех находиться дома, на самоизоляции и исключить передвижение по городу и нахождение в общественных местах. Я призываю вас выполнять те рекомендации медицинских работников, которые сегодня озвучены в средствах массовой информации. Это нам позволит максимально исключить развитие коронавирусной инфекции в Нижнем Тагиле», — отметил Пинаев.

Главу города поддержал председатель городской думы Вадим Раудштейн.

«Наступает момент, когда каждый из нас должен выбрать правильную позицию. А единственная правильна позиция — это самоизоляция. Давайте будем охранять себя и своих близких», — сказал Вадим Раудштейн.

Напомним, в Свердловской области с сегодняшнего дня действует режим самоизоляции для всех граждан, при котором большую часть времени жителям рекомендуется проводить дома. Разрешены краткосрочные визиты в магазин и аптеку (в пределах 100 метров), также не запрещается выбрасывать мусор и гулять с собакой.

По данным оперативного штаба по Свердловской области, в регионе за прошедшие сутки выявлено 9 новых случаев заражения.

«На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 33 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние троих пациентов оценивается как тяжёлое, троих — средней тяжести, остальные заболевшие в удовлетворительном состоянии», — рассказали в оперативном штабе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».