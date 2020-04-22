Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков по всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 апреля выступил с предложением ввести действующую в столице систему цифровых пропусков по всей России. В ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом он также заявил, что ещё на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин дал соответствующее поручение Минкомсвязи.

«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что её можно не только на близлежащие регионы, но и другие регионы», — цитирует Собянина РИА Новости.

Предполагается, что Минкомсвязи поможет наладить работу цифровых пропусков по всей стране, Минтранс — подключить к системе транспортную сеть, а МВД — организовать проверку пропусков по единым правилам.

Мэр Москвы также отметил, что систему пропусков надо настроить таким образом, чтобы можно было отслеживать перемещение авиационного, железнодорожного транспорта, а также междугородние и межрегиональные перевозки.

Напомним, пропускная система действует в Москве с 15 апреля. В первый день она привела к огромным очередям в метро и пробкам на въезде в город, после чего проверку пропусков пришлось автоматизировать.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».