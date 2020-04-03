Мэр Екатеринбурга предложил закрыть алкомаркеты

Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву закрыть алкомаркеты на территории региона, пишет E1.ru.

«Моя позиция: торговлю винно-водочными изделиями надо закрыть. Вообще. Мы эти предложения Евгению Владимировичу внесли. Алкоголь резко снижает иммунитет. При этом весь город на карантине, чтобы бороться с вирусом!» — сказал Высокинский.

Напомним, в России на 2 апреля зафиксировано 3548 заражённых. В Свердловской области есть 38 подтверждённых случаев.

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