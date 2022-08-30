«Меня неправильно поняли». Пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко опроверг решение ведомства отказаться от открытия исправительного центра для заключённых в Нижнем Тагиле

В пресс-службе ГУФСИН опровергли решение об отказе от размещения исправительного центра (ИЦ) для осуждённых на Гальянке рядом со школой № 90, появление учреждения в Нижнем Тагиле по-прежнему планируется.

Отметим, накануне представитель ведомства заявил ИА «Все новости», что ремонтные работы в здании бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства на Черноисточинском шоссе, 58/1 приостановлены. Сейчас ФСИН занята подготовкой открытия ИЦ в Верхней Туре на базе машиностроительного завода.

«Меня неправильно поняли. Речь о том, чтобы отказаться от открытия исправительного центра, не шла. Учреждения будут открываться по всей области, в частности в Нижнем Тагиле. Надо понимать, что кто-то и за убийство сидел, а сейчас они тоже рядом с вами живут, в этом же доме. В подобном же центре, который должен открыться на Черноисточинском шоссе, будут отбывать наказание осуждённые, которые не совершали тяжких преступлений и живут практически свободной гражданской жизнью», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко.

Напомним, открыть исправительный центр планировалось в спальном районе города, на что негативно отреагировали жители и городские власти. В качестве места для ИЦ было выбрано бывшее общежитие Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства на Черноисточинском шоссе, 58/1. Однако, по словам представителей администрации, с ними никто не согласовывал открытие ещё одного пенитенциарного учреждения на территории города.

В центре будут отбывать наказание осуждённые, которые не лишены свободы, имеют право выхода в город, но обязаны проживать на территории исправительного учреждения, выполнять правила внутреннего распорядка центра, не покидать его в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации. Местные жители, недовольные подобным соседством, создали петицию против открытия исправительного центра для осуждённых, которая собрала более 1600 подписей.

Открывать новые центры для осуждённых в Свердловской области продолжат, говорят в ГУФСИН. Одна из задач службы исполнения наказаний — социализация и создание условий для возвращения осуждённых к нормальной жизни.