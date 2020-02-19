Мемориальный комплекс на Центральном кладбище отремонтируют за два года 

В год 75-летия Победы в Нижнем Тагиле начнётся ремонт мемориала солдатам и офицерам, погибшим от ран в госпиталях Ленинского района в годы Великой Отечественной войны, который находится на кладбище «Центральное». Работы разделят на два года. Об этом сегодня говорилось на совещании при главе города Владиславе Пинаеве, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Проект реконструкции территории мемориала, открытого в 1985 году, был разработан специалистами «Тагилгражданпроекта». Обследование обелиска «Родина-мать» и составление сметы на ремонт скульптуры выполнили специалисты Нижнетагильского музея изобразительных искусств. На обустройство братской могилы, замену дорожек, тротуарной плитки, бордюрных камней и освещения потребуется около 33 млн рублей.

«Важно, чтобы это значимое для многих из нас место выглядело достойно. На территории мемориала проходят памятные мероприятия, посвящённые Дню Победы и дате начала Великой Отечественной войны. Приходя сюда, нынешнее поколение должно вспоминать павших героев, суровые военные годы с высоко поднятой головой», — считает мэр Владислав Пинаев.

Исходя из объёмов финансирования областного бюджета, было принято решение разделить работы по восстановлению мемориальной зоны на два года. В 2020 году проведут реконструкцию скульптурной композиции, капитальный ремонт пилонов и облицовку натуральным камнем постамента. Также будет сделано частичное восстановление ограждения и заменена центральная входная группа. На эти цели будет направлено порядка 20 млн рублей.

На совещании Владислав Пинаев дал поручение на размещение контрактной документации для проведения аукциона. Ко Дню Победы подрядчик будет определён. Оставшиеся виды работ перенесут на 2021 год.

Добавим, что ранее Владислав Пинаев рассказал о ремонте стел и пилонов с именами героев войны на площади Славы.

На прошлом неделе глава города вручил трём тагильским фронтовикам Николаю Анисимову, Василию Михайлову и Александру Федину юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Всего в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2441 тагильчанин должен получить юбилейную медаль. Это фронтовики, узники концлагерей и труженики тыла.