Мэр Нижнего Тагила вручил трём фронтовикам медали к юбилею Победы

Сегодня глава города Владислав Пинаев побывал в гостях у троих ветеранов-фронтовиков. Николай Анисимов, Василий Михайлов и Александр Федин получили из рук мэра юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Почётный ветеран Нижнего Тагила и участник Великой Отечественной войны Николай Анисимов прошёл всю войну, получил несколько ранений. Первой медалью награждён в 18 лет за боевые заслуги после битвы под Смоленском. Принимал участие в легендарном Параде Победы в Москве в 1945 году.

«Мне 9 мая уже 97 лет исполнится. Это возраст, верно? Жизнь прошла, ребята… Самая главная задача сегодня для нас всех — не допустить войны. Ни в коем случае!» — напутствовал сегодня Николай Петрович своих гостей.

Поздравляя Николая Анисимова, мэр пожелал ему здоровья и с улыбкой заметил, что для новой медали на кителе ветерана нет места. В ответ Николай Петрович предложил главе города по русской традиции обмыть новую награду.

«Для меня большая честь вручить Вам эти награды. Эта медаль – символ нашей безграничной благодарности за ваш ратный и трудовой подвиг. Поколение победителей является для нас незыблемой опорой, образцом стойкости и любви к Родине. Вы прошли войну, а потом поднимали из руин разрушенную страну. Вы отстояли свободу и право на мирную жизнь для детей и внуков и у сделанного Вами нет никаких сроков давности», – привели в пресс-службе мэрии слова Владислава Пинаева.

Как отметили в администрации города, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2441 тагильчанин должен получить юбилейную медаль. Это фронтовики, узники концлагерей и труженики тыла. Большинству из них больше 90 лет.