В Нижнем Тагиле к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне обновят 72 мемориальных объекта

До 9 мая в Нижнем Тагиле приведут в порядок 72 мемориальных объекта, посвящённых Великой Отечественной войне. Об этом было объявлено сегодня, 3 февраля, на совещании в мэрии по подготовке города к празднованию 75-летия Победы в ВОВ. Более десяти памятников обновят в сельских населённых пунктах.

Серьёзная реконструкция, по данным пресс-службы горадминистрации, ждёт мемориал воинам, погибшим от ран в госпиталях Ленинского района, который находится на кладбище «Центральное». На площади Славы отремонтируют горизонтальную и вертикальную стелы, пилоны с именами героев войны. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в связи с юбилейной датой попросил уделить в этом году больше внимания организации парада военной техники и праздничной демонстрации, которые традиционно проходят 9 мая.

«Мы должны увеличить количество военной техники и продемонстрировать всю мощь нашей страны и города, — сказал Владислав Пинаев. — Надо охватить вниманием всех жителей и, конечно, ветеранов, чтобы они могли увидеть в первую очередь прохождение этой техники и бессмертного полка».

Сейчас рассматривается возможность установки в центре Нижнего Тагила экранов для трансляции праздничного шествия.

Напомним, уже в феврале в городе начнут вручать юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.