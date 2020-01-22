В феврале в Нижнем Тагиле начнут вручать юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников провел заседание организационного комитета по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.» участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и другим категориям ветеранов. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, в муниципалитете составлены списки ветеранов, которым планируется вручить юбилейные медали. По состоянию на 15 января в списки входил 2441 человек.

«Мы проводим работу по актуализации данных, потому что они постоянно меняются. К сожалению, с ноября прошлого года до настоящего момента в Нижнем Тагиле ушло из жизни 115 наших ветеранов, - сказал Владислав Пинаев. – Поэтому, как только медали появятся в Нижнем Тагиле, мы начнём проводить церемонии награждения».

Первое вручение Владислав Пинаев планирует провести в канун Дня Защитников Отечества, с 17 по 23 февраля, посетив нескольких участников Великой Отечественной войны на дому, сообщает пресс-служба муниципалитета. Главы районных администраций, руководители муниципальных управлений совместно с представителями крупных промышленных предприятий и общественных организаций продолжат эту работу.