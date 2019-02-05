«МегаФон» требует от администрации Нижнего Тагила 6,6 млн рублей за перенос сетей

Оператор «МегаФон» намерен взыскать с мэрии Нижнего Тагила более 6,6 млн рублей в качестве компенсации за перенос линий связи с опор освещения в подземную канализацию «Ростелекома», сообщает пресс-служба Уральской ассоциации операторов связи. Соответствующий иск рассмотрят 6 марта в областном Арбитражном суде.

Напомним, в рамках реализации программы «Светлый город» администрация Нижнего Тагила заставила перенести часть сетей с арендованных опор освещения в подземную канализацию «Ростелекома». Требование было выполнено, однако теперь в «МегаФоне» намерены взыскать расходы с мэрии. В качестве третьего лица по делу заявлено Управление муниципального имущества.

В ассоциации считают, что у оператора есть все шансы выиграть иск: в июле 2018 года оператор ООО «Сибирские сети» подал исковое заявление в Арбитражный суд Красноярского края на департамент городского хозяйства администрации Красноярска, требуя взыскать 1,076 млн рублей. Спор касался финансирования переноса контактной сети оператора на проспекте Мира под землю в кабельную канализацию в рамках подготовки к Универсиаде. Арбитражный суд встал на сторону провайдера, тем самым создав прецедент, которым могут воспользоваться операторы связи в других регионах России, в том числе и в Свердловской области.

Президент «УралАОС» Леонид Блинов говорит, что в целом расходы, понесённые операторами связи в Нижнем Тагиле в рамках реализации программы «Светлый город», за последние два года составили десятки миллионов рублей. Он добавил, что за последние семь лет по требованию мэрии Екатеринбурга операторы связи потратили сотни миллионов рублей — сюда в том числе входят и затраты на перенос сетей в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу. По его словам, сейчас, учитывая проведение в 2023 году в Екатеринбурге Универсиады и празднования 300-летия уральской столицы, власти города могут потребовать от операторов связи продолжения работ по переносу сетей, что неизбежно повлечёт очередные расходы.