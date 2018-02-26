«МегаФон» стал владельцем 100% акций «Евросети»

«МегаФон» выкупил у «Вымпелкома» принадлежащие ему 50% акций «Евросети» и стал единственным акционером ретейлера, владеющим 100% акций, со ссылкой на пресс-службу компании пишет «Коммерсантъ». В свою очередь, «Вымпелком» приобрёл половину розничных магазинов «Евросети» (примерно 1,8 тысячи торговых точек) и выплатил «МегаФону» 1,25 млрд рублей для покрытия своей доли непогашенных долговых обязательств ретейлера.

Как отметил президент «Евросети» Александр Малис, «в ближайшем будущем не исключено объединение "Евросети" с другим крупным игроком для создания глобального, мощного ретейлера-лидера».

Напомним, в августе 2017 года «МегаФон» и Veon (управляет «Вымпелкомом») договорились о прекращении совместной деятельности в рамках бизнеса «Евросети». Согласно условим сделки двух компаний, «Евросеть» останется на рынке как операционная компания, а салоны, которые получает «Вымпелком», будут работать под брендом «Билайн».