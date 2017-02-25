Сегодня: Вт, 28 Февраля, 2017 | USD 57.94 руб. 1.94   EUR 61.26 руб. 1.26   | -5 °C
27 Фев 2017 17:13 | Метки: Новости, Общество

Медведев заявил об отсутствии безработицы в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев охарактеризовал ситуацию на рынке труда в России как стабильную, отметив, что безработицы в стране нет, передаёт «Интерфакс». Председатель правительства подчеркнул, что в среднесрочных планах – принятие мер по преодолению демографических ограничений, которые могут в будущем препятствовать экономическому развитию.

«Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей», – сказал Медведев, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Глава правительства признал, что ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда, пояснив, что речь идёт не о безработице, а скорее, о дефиците квалифицированных рабочих рук. Медведев объяснил это демографическим провалом 90-х годов.

Премьер сообщил, что в плане действий правительства на 2017-2025 годы, проект которого сейчас обсуждается, предполагается заложить ряд шагов, позволяющих наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы и привлекать высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.

На прошлой неделе Росстат опубликовал данные, согласно которым общая численность безработных в России в январе 2017 г. выросла по сравнению с декабрём на 185 тыс. человек и составила 4 млн 288 тыс. человек, или 5,6% экономически активного населения.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных в январе 2017 г. было зарегистрировано 897 тыс. человек против 895 тыс. человек в декабре. Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования, в январе составила 75,9 млн человек, или 52% от общей численности населения страны. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Интерфакс»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Медведев заявил об отсутствии безработицы в России

Рекомендуемые новости:

64x64
25.Фев.17 14:58 | Комментарии: 0

Нижняя Ерзовка: от первого драмтеатра до элитного микрорайона

64x64
23.Фев.17 11:27 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-17: «Защитники», Big Stand-up и КВН

О том, чем заняться с 23 по 26 февраля
64x64
22.Фев.17 13:14 | Комментарии: 0

Суд Нижнего Тагила вынес приговор работникам УВЗ за кражу пяти полувагонов

Лента новостей

Министр труда предложил вернуть в России страхование от безработицы Министр труда предложил вернуть в России страхование от безработицы
28.02.2017 | Комментарии: 0
За взятку в 70 тысяч рублей высокопоставленный сотрудник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила получил шесть лет колонии и миллионный штраф За взятку в 70 тысяч рублей высокопоставленный сотрудник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила получил шесть лет колонии и миллионный штраф
28.02.2017 | Комментарии: 0
Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье
28.02.2017 | Комментарии: 0
Суд приговорил жителя Саратова к обязательным работам за комментарии о «ватниках» Суд приговорил жителя Саратова к обязательным работам за комментарии о «ватниках»
27.02.2017 | Комментарии: 0
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
27.02.2017 | Комментарии: 0
На Урале семья отсудила у врачей 600 тысяч рублей На Урале семья отсудила у врачей 600 тысяч рублей
27.02.2017 | Комментарии: 0
Блогера Соколовского оставили под домашним арестом до середины августа Блогера Соколовского оставили под домашним арестом до середины августа
27.02.2017 | Комментарии: 0
Суд отказал Олегу Навальному в УДО Суд отказал Олегу Навальному в УДО
27.02.2017 | Комментарии: 0
«Медуза»: Сын главы Росгвардии курирует строительство спортшколы «дочери Путина» Катерины Тихоновой «Медуза»: Сын главы Росгвардии курирует строительство спортшколы «дочери Путина» Катерины Тихоновой
27.02.2017 | Комментарии: 0
Роструд намерен узаконить оформление электронного трудового договора Роструд намерен узаконить оформление электронного трудового договора
27.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


«Коммерсантъ»: Неформальный избирательный штаб Путина начнёт работать в марте «Коммерсантъ»: Неформальный избирательный штаб Путина начнёт работать в марте
27.02.2017 | Комментарии: 0
Директору «Универсалремонта» грозит до 6 лет тюрьмы за нападение на журналистов полпредского телеканала «Ермак» Директору «Универсалремонта» грозит до 6 лет тюрьмы за нападение на журналистов полпредского телеканала «Ермак»
27.02.2017 | Комментарии: 0
«Единая Россия» разрешила осуждённым кандидатам выдвигаться на выборы в региональные органы власти «Единая Россия» разрешила осуждённым кандидатам выдвигаться на выборы в региональные органы власти
27.02.2017 | Комментарии: 0
Экс-чиновнику свердловского Ростехнадзора вынесли приговор за взятку Экс-чиновнику свердловского Ростехнадзора вынесли приговор за взятку
27.02.2017 | Комментарии: 0
Вице-премьер Голодец заявила о недооценённости рабочей силы в России Вице-премьер Голодец заявила о недооценённости рабочей силы в России
27.02.2017 | Комментарии: 0
Расходы на эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018 превысят 2 млрд рублей Расходы на эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018 превысят 2 млрд рублей
27.02.2017 | Комментарии: 0
Кремль запустит предвыборный мониторинг опасных событий в регионах Кремль запустит предвыборный мониторинг опасных событий в регионах
27.02.2017 | Комментарии: 0
Следователи проверят экспертов, одобривших сайт «Дети 404» Следователи проверят экспертов, одобривших сайт «Дети 404»
27.02.2017 | Комментарии: 0
Владелец «Билайна» решил сменить название Владелец «Билайна» решил сменить название
27.02.2017 | Комментарии: 0
«Стабильность нищеты обеспечит кто угодно». Алексей Навальный – о достойной зарплате слесаря УВЗ, вечных крымских санкциях, «мафиозных понятиях» Путина и вероятности российского майдана. Интервью АН «Между строк» «Стабильность нищеты обеспечит кто угодно». Алексей Навальный – о достойной зарплате слесаря УВЗ, вечных крымских санкциях, «мафиозных понятиях» Путина и вероятности российского майдана. Интервью АН «Между строк»
27.02.2017 | Комментарии: 0
Минфин займёт деньги у россиян через «народные облигации» Минфин займёт деньги у россиян через «народные облигации»
27.02.2017 | Комментарии: 0
Суд приказал уничтожить диплом депутата Заксобрания Гаффнера Суд приказал уничтожить диплом депутата Заксобрания Гаффнера
27.02.2017 | Комментарии: 0
Минпромторг намерен развивать в России деревянное домостроение Минпромторг намерен развивать в России деревянное домостроение
27.02.2017 | Комментарии: 0
Защита Евгении Чудновец подала жалобу в ЕСПЧ Защита Евгении Чудновец подала жалобу в ЕСПЧ
27.02.2017 | Комментарии: 0
Объявлены победители премии «Оскар» Объявлены победители премии «Оскар»
27.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости