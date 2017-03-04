Медведев выделил на борьбу с допингом 1,6 млрд рублей

Кабинет министров установил порядок финансирования российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, с 2017 по 2019 год РУСАДА получит 1,6 млрд рублей – по 556 млн рублей ежегодно. Изначально предполагалось, что «на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд» будут выделять 252 млн рублей каждый год.

С 2017 года агентство напрямую финансируется из федерального бюджета, без участия Минспорта. В конце прошлого года были одобрены поправки, которые увеличивают субсидии РУСАДА на 300 млн рублей ежегодно.

Новая схема финансирования РУСАДА была установлена по требованию Всемирного антидопингового агентства (WАDA), которое было недовольно контролем Минспорта над российским агентством.

Напомним, в 2015 году WАDA обвинило РУСАДА в уничтожении результатов положительных допинг-проб на Олимпиаде в Сочи 2014 года. После этого деятельность РУСАДА приостановили.

В июле 2016 года WАDA опубликовало доклад, в котором заявило о поддержке допинга в России на государственном уровне.

Российские власти отрицают существование подобной программы. Однако в начале марта президент Владимир Путин признал, что существовавшая в России система контроля за допингом не сработала. Виновата в этом, по словам президента, российская сторона.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: BBC