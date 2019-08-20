Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова «в связи с утратой доверия»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в 4,4 млн рублей, пишет ТАСС.

В распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что чиновник уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Напомним, заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов был задержан 11 июля по подозрению в получении взятки. 12 июля он признал вину в получении взятки в значительном размере и подал в отставку.

Алексей Иванов работал заместителем главы Пенсионного фонда с 2017 года. Он отвечал за развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.