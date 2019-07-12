Замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов подал в отставку и признался в получении взятки

Заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, подал в отставку, со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова пишет «Интерфакс».

Представители ОНК навестили Алексея Иванова в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы. Иванов сказал им, что думает, что 12 июля суд заключит его под стражу, потому что он признал вину и раскаялся.

Как сообщил Мельников, Иванов признал вину в получении взятки в значительном размере. В пресс-службе Пенсионного фонда сообщили, что у ПФР нет данных о том, что Иванов подал в отставку.

Алексей Иванов работал заместителем главы Пенсионного фонда с 2017 года. Он отвечал за развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.