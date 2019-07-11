Замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов задержан по подозрению во взятке

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан по подозрению в получении взятки, со ссылкой на три источника пишет «Коммерсантъ».

Информацию о задержании подтвердили в правоохранительных органах.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе ПФР.

По словам источников TAdviser, следователи изъяли документы из фонда, а также из офисов двух его подрядчиков — компании «Техносерв» и «Редсис». По словам одного источника TAdviser, Иванова задержали перед объявлением тендера на развитие Единой государственной информационной системы социального обеспечения Пенсионного фонда. Сумма тендера могла составить около 1,5 миллиарда рублей.

Алексей Иванов стал заместителем предправления ПФР в 2017 году, на посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда. В декабре 2018 года источники «Коммерсанта» рассказывали, что он скоро может лишиться своего поста в ПФР. По словам одного из собеседников, с конца прошлого года он лишился своих основных функций в ПФР, многие его обязанности перешли другому заместителю предправления ПФР Николаю Козлову.