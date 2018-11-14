Медведев утвердил график повышения тарифов ЖКХ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об особенностях индексации платы за ЖКХ в 2019 году, сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что в связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% было принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, обеспечивающем учёт повышения НДС, а с 1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2,4% к январю 2019 года. Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года. До настоящего времени плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно, только с 1 июля, как правило, в среднем на уровне 4%.

«Подписанным постановлением в Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги внесены изменения, направленные на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень», — говорится в сообщении.

Постановлением установлено, что «размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце второго полугодия 2019 года сравнивается с размером вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, предоставленные в январе 2019 года». Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.