Медведев: Решение WADA является продолжением антироссийской истерии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных спортивных соревнованиях является продолжением антироссийской истерии и профильным организациям необходимо его обжаловать.

«То, что эти все решения повторяются, и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму», — цитирует ТАСС заявление Медведева.

При этом премьер-министр признал, что проблему допинга в российском спорте «невозможно отрицать».

Напомним, 9 декабря исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. РУСАДА в течение 21 дня может подать апелляцию, решение по которой будет принимать CAS.