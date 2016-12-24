Медведев развернул кампанию по повышению рождаемости

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить предложения по введению дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости. Министерствам предстоит исполнить поручение до 1 июля 2017 года, пишет ТАСС. В разработке мер будут задействованы Минтруд, Минобрнауки, Минстрой, Минздрав, Минэкономразвития и Минфин.

Кроме того, Медведев поручил Минтруду и Минфину проработать условия «совместного финансирования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на третьего ребёнка и последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет».

Минздраву совместно с органами исполнительной власти субъектов федерации поручено подготовить предложения по строительству, реконструкции и капремонту детских больниц и поликлиник, а также совместно с Министерством финансов и Роспотребнадзором проработать вопрос о расширении национального календаря профилактических прививок.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что ситуация с рождаемостью в РФ осложняется с каждым днём, напоминает Росбалт.

«У нас ситуация осложняется с каждым днём, мы это видим по всем субъектам Российской Федерации, что решать проблему рождаемости очень сложно», – отметила она на селекторном совещании по вопросам демографии.

Уже в прошлом году специалисты начали говорить о серьёзном снижении уровня рождаемости из-за кризиса. За последние 15 лет это первый заметный спад. Эксперты считают, что на снижение рождаемости влияют экономический кризис и, как следствие, неуверенность граждан в завтрашнем дне.

Агентство новостей «Между строк»