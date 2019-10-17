Медведев поручил Куйвашеву подумать о смягчении норм при реконструкции школ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву внести свои предложения федеральным властям по смягчению норм при проектировании и реконструкции школ. Вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи в рамках международной выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге.

В своём докладе о социальной сфере Евгений Куйвашев отметил, что мощным драйвером развития стали национальные проекты, которые реализуются в Свердловской области по поручению президента России. Это нацпрограммы «Жильё и городская среда», «Образование», «Здравоохранение» и другие. Так, в сфере образования областные власти реализуют программу по переходу к односменному режиму учёбы в общеобразовательных учреждениях. Для этого в регионе нужно не только построить новые школы, но и реконструировать существующие. В планах — создать почти 65 тысяч новых мест.

«По проектам повторного применения при возведении школ сегодня у нас вопросов нет. И в новых микрорайонах при реализации проектов комплексного развития мы применяем такие проекты. Особые сложности у нас возникают при реконструкции. Сегодня есть проблема, особенно в существующей старой застройке, когда школа на своих площадях учит 600 детей и при её реконструкции и применении санитарных норм и правил значительно снижаются возможности. Безусловно, нам сегодня федеральные структуры пошли навстречу. Мы над этим вопросом работаем в подгруппе при Госсовете, и нам разрешили увеличить этажность. И эти проекты не будут проектами повторного применения. Они будут индивидуальными», — приводит департамент информполитики регионального правительства слова губернатора.

Глава правительства Дмитрий Медведев признал, что существующие нормы не соответствуют современной жизни.

«Я несколько раз давал поручение разобраться с существующими санитарными нормами и правилами в части их соответствия современной жизни. Многие из них были утверждены ещё в 50-е и 60-е годы и рассчитаны совершенно на другую экономику и другие технологии. Часть этих дефектов устранена, а часть нам придётся, по сути, отсечь в ходе работы с регуляторными правилами в рамках процессов уменьшения административной нагрузки. Я просил бы и вас предложения, если есть ещё проблемы и нормы, которые сковывают возможность использования проектов повторного применения или индивидуальных проектов, в правительство представить», — заявил премьер Дмитрий Медведев.

В рамках встречи губернатор также доложил премьер-министру о темпах создания ясельных мест в детских садах Свердловской области. По его словам, в предыдущие годы в регионе был решён вопрос, связанный с обеспечением мест в детских садах для детей от трёх лет.