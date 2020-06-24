«Медуза» сообщила о разработке специального приложения для контроля явки бюджетников на голосовании по Конституции

В нескольких российских регионах будут использовать электронную систему на сайте votely.ru, чтобы контролировать явку бюджетников на голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля, со ссылкой на демо-версию системы пишет «Медуза».

По данным издания, руководители крупных предприятий загружают на сайт списки сотрудников, их телефонные номера и индивидуальные QR-коды, присвоенные каждому работнику. Согласно инструкции, во время голосования волонтёры на избирательных участках будут сканировать выданные QR-коды — это будет делаться под предлогом проведения викторин, конкурсов или лотерей среди участников голосования, говорится в одном из документов инструкции.

По словам источника, электронная система votely.ru будет использоваться для контроля явки в Ярославской области и Алтайском крае, о похожей системе проверки явки по QR-кодам в Екатеринбурге ранее писало Ura.ru.

В систему votely.ru уже внесены данные сотрудников «Почты России», «Ростеха», «Лукойла», РЖД, «Сибура», АФК «Система» и других крупных компаний, следует из демо-версии сайта. Мобильные приложения от Votely, которые называются «Регистрация участников» и «Просмотр участников», уже доступны для скачивания в AppStore и Google Play, в описании к приложению говорится, что оно нужно «для регистрации и просмотра участников на любом крупном межкорпоративном мероприятии».

Сайт votely.ru и мобильное приложение для контроля явки разработал уроженец Ярославской области Иван Петров, он отказался комментировать эту информацию. По данным источников «Медузы», Петров работал в ярославской структуре «Альфа Групп», один из владельцев которого Александр Бычек — председатель Ярославского регионального отделения «Партии роста» Бориса Титова.

О принуждении сотрудников бюджетных организаций к голосованию по поправкам ранее сообщали члены территориальных избиркомов, работники поликлиник, ГБУ «Автомобильные дороги» и строительной компании «ПИК». Кроме того, «Дождь» выяснил, что в Москве на электронное голосование регистрируют пенсионеров без их ведома.