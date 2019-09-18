«Медуза» назвала имя полицейского, сломавшего ногу дизайнеру во время задержания

Сотрудником полиции, которого дизайнер Константин Коновалов обвинил в том, что тот сломал ему ногу перед началом несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля, может быть командир отделения 2-го оперативного полка столичной полиции Александр Журавлёв, пишет «Медуза».

Коновалов был задержан во время пробежки на Тверской улице за три часа до начала акции за допуск на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. При задержании один из полицейских встал дизайнеру на ногу, позже в московской больнице № 67 госпитализированному Коновалову был поставлен диагноз «закрытый внутрисуставный перелом межмыщелкового возвышения правой большеберцовой кости». Позднее Следственный комитет России не увидел нарушений закона при задержании дизайнера.

Опознать сотрудника МВД, сломавшего дизайнеру ногу, удалось после того, как имя этого полицейского в связи с другим инцидентом назвал журналист-расследователь группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Он приложил к своему сообщению ссылку на уже удалённую страницу Александра Журавлёва в социальной сети «ВКонтакте». Ознакомившись с архивной версией аккаунта, «Медуза» сделала вывод, что владелец страницы и полицейский, фигурирующий на кадрах задержания Коновалова, — один и тот же человек.

А Тверская закрыта ----‍♂️ pic.twitter.com/s2wVMWVoYz — Актуальная Россия (@RussiaActually) July 27, 2019

Накануне, 17 сентября, Савёловский суд Москвы оштрафовал Константина Коновалова на 10 тысяч рублей, признав виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции). Сам обвиняемый на заседании не присутствовал, поскольку находится в больнице. Также он подчёркивает, что не участвовал в акции, начало которой было запланировано на 14:00, — Коновалов был задержан в 11:05.