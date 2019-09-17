Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей дизайнера, которому полицейские сломали ногу перед акцией 27 июля

Савёловский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей дизайнера Константина Коновалова, которому полицейские сломали ногу у здания мэрии перед акцией 27 июля, со ссылкой на пресс-секретаря суда пишет «МБХ Медиа».

Коновалова признали виновным в нарушении правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

В Twitter Коновалов написал, что просил перенести заседание, так как находится в больнице и не сможет на нём присутствовать.

«О какой справедливой судебной системе может идти речь, если прямо сейчас меня судят без моего присутствия по политически сфабрикованному делу? Меня обвиняют в участии в несогласованном шествии за 3 часа до этого шествия! Сломали мне ногу, а теперь ещё и оштрафуют вдогонку…» — возмутился он.

Напомним, Константин Коновалов был задержан утром 27 июля. Он вышел на пробежку и остановился около мэрии сфотографировать автозаки, а после этого побежал дальше, но полицейские повалили его на асфальт и наступили на ногу. В больнице дизайнеру диагностировали перелом внутреннего мыщелка большеберцовой кости.

Следственный комитет назвал правомерными действия сотрудников правоохранительных органов. В СК Коновалову сказали, что, согласно закону «О полиции», полицейские могут применять физическую силу, если «несиловые способы не обеспечивают обеспечения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступления и административных правонарушений».