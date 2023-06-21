Медики скорой помощи из Нижнего Тагила стали лучшими на областных соревнованиях по профессиональному мастерству (ВИДЕО)

Бригада из Нижнего Тагила стала победителем в соревнованиях профессионального мастерства среди фельдшерских бригад станций и отделений скорой медицинской помощи Свердловской области. Об этом сегодня сообщили в департаменте информполитики региона. Отметим, что соревнования проходили в Екатеринбурге на базе территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Свердловской области.

Мероприятие, организованное ТЦМК, стало первым подобным чемпионатом после пандемии коронавируса и привлекло внимание порядка полусотни подразделений скорой помощи из 12 населённых пунктов региона. В тройку лучших вместе с тагильчанами вошли бригады из Североуральска и Первоуральска.

Помимо стандартных теоретических тестов, медики решали и практические задачи. По учебной легенде, в спортивном центре во время массового мероприятия было обнаружено взрывное устройство. В задачи бригад входило оказание не только первой медицинской, но и психологической помощи. Примечательно, что тестированию подвергались и такие важные члены команды, как водители медицинских бригад, которые соревновались в знании ПДД. Был на соревнованиях и творческий конкурс, в котором медработники представляли танцевальные и вокальные номера о жизни сотрудников бригады скорой помощи.

К соревнованиям в качестве статистов и волонтёров организаторы привлекли студентов Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК), добровольцев Всероссийского студенческого корпуса, спасателей и активистов регионального отделения Красного Креста. Как отметила директор СОМК Ирина Левина, для студентов участие в соревнованиях, даже в качестве волонтёров, — это хорошая возможность увидеть вживую работу старших коллег и форматы взаимодействия аварийно-спасательных и медицинских служб.