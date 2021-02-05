Медикам госпиталя Тетюхина выделят «ковидные» выплаты

Правительство Свердловской области включило Уральский лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина в список организаций, медики которых в 2021 году получат региональные выплаты за работу с пациентами, заболевшими коронавирусом. Соответствующее постановление 4 февраля подписал губернатор Евгений Куйвашев, пишет ЕАН.

В новом постановлении правительства вместе с госпиталем в качестве получателей надбавок числятся государственные медучреждения, работающие в регионе, а также ряд частных, таких как «ИНВИТРО-Урал», «Ситилаб-Урал» и другие.

УКЛРЦ с июня 2020 года принимает пациентов с COVID-19, а в декабре даже открыл круглосуточный стационар для них. Несмотря на это, врачи центра ни разу не получали региональные выплаты, положенные по указу губернатора № 323 от 18 июня 2020 года медучреждениям, работающим с больными коронавирусом.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

В конце января медики подготовили открытое письмо свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и главе региональной прокуратуры Сергею Охлопкову с просьбой повлиять на ситуацию и восстановить справедливость. Под обращением подписались 105 работников госпиталя.

За 2020 год медики центра Тетюхина пока денег так и не получили. По словам советника генерального директора УКЛРЦ Михаила Лаврова, выплата положена 120 работникам, а общая сумма превышает три миллиона рублей.