СМИ: Медикам госпиталя Тетюхина отказали в «коронавирусных» надбавках

Сотрудникам Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина не выплачивают региональные выплаты за работу с пациентами, заболевшими коронавирусом, со ссылкой на обращение врачей к губернатору Евгению Куйвашеву и главе прокуратуры региона Сергею Охлопкову пишет ЕАН.

Ранее медики обращались в областной Минздрав, но никакого результата это не возымело. Под обращением к губернатору и прокурору подписались 105 работников госпиталя.

По словам советника генерального директора УКЛРЦ Михаила Лаврова, с июня 2020 года центр принимает пациентов с коронавирусной инфекцией, а в декабре даже открыл круглосуточный стационар для них. Согласно указу губернатора № 323 от 18 июня 2020 года, медучреждениям, работающим с больными коронавирусом, положены выплаты стимулирующего характера, но медики госпиталя Тетюхина их ни разу и не получали. По словам Лаврова, стимулирующая региональная выплата должна быть выплачена 120 медицинским работникам.

«﻿﻿УКЛРЦ обращался в Министерство здравоохранения Свердловской области, но получил ответ, что центр не включили в список организаций, сотрудники которых имеют право на эту выплату. В частности, отмечалось, что предложение о включении медучреждений в этот перечень не было рассмотрено на заседании регионального оперштаба по противодействию коронавирусу», — рассказал Михаил Лавров.

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 не смогли оперативно предоставить комментарий по данной ситуации, отметив, что вопрос требует изучения.

Медики надеются на поддержку губернатора и прокурора и просят их лично вмешаться в ситуацию для скорейшего принятия решения по выплатам.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿