МЧС предупредило о морозах до –42 градусов в Свердловской области

Главное управление МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение об аномально холодной погоде в четверг, 11 февраля, — в регионе местами похолодает до –42 градусов.

По данным министерства, низкая температура воздуха (до –34 градусов) продержится до субботы, 13 февраля, после этого в регионе ожидается существенное потепление. В Екатеринбурге воздух прогреется до нуля градусов.

Морозы на территории Свердловской области продолжаются с понедельника, 8 февраля. Спасатели предупреждают, что при возникновении опасности нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.