Сильные морозы продержатся в Свердловской области всю рабочую неделю

На этой неделе в Свердловской области продолжится похолодание. В некоторых районах региона столбики термометров могут опуститься до –35 градусов. Возможны метели и гололёд.

В Нижнем Тагиле, по данным Уральского гидрометцентра, днём 8 февраля температура воздуха опустится до –23 градусов, ночью похолодает до –27.

9, 10 и 11 февраля дневная температура будет колебаться от –20 до –25 градусов, ночью термометры покажут до –30 градусов. В пятницу, 12 февраля, по прогнозам синоптиков, станет немного теплее: –19 днём и –26 ночью. Днём в выходные воздух прогреется до 12–15 градусов ниже ноля, ночью — до –22 градусов.