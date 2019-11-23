МЧС предложило законодательно закрепить понятие «оправданный риск», чтобы не нести ответственность за гибель людей

МЧС России предложило законодательно закрепить понятие «оправданный риск», а также запретить привлекать к ответственности руководителей подразделений и служб в случае гибели граждан и спасателей в таких ситуациях. Соответствующие изменения предлагается внести в федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

«Не допускается привлечение к ответственности руководителей аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований за причинение ущерба, вреда здоровью спасаемых граждан, спасателей, а также в случае их гибели вследствие правомерных действий в условиях оправданного риска и (или) крайней необходимости», — цитирует Znak.com текст документа.

«Оправданным риском» будут считаться действия, «требующие незамедлительного реагирования спасателя, направленные на спасение жизни и здоровья пострадавших в результате аварии лиц в условиях проведения аварийно-спасательных работ, когда есть основания полагать, что такое спасение возможно, и реализуемые с угрозой для жизни и здоровья или приведшие к гибели пострадавших и (или) самого спасателя».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такие меры необходимы, поскольку в последнее время наметилась тенденция обвинения в гибели спасателей руководителей горноспасательных работ из-за необеспечения достаточных мер безопасности. В качестве примера приводится трагедия на шахте «Распадская» в 2010 году, где погиб 91 человек.