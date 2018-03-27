МЧС подготовило поправки в правила противопожарного режима

МЧС подготовило изменения в правила противопожарного режима, обязывающие раз в пять лет испытывать на пригодность находящиеся снаружи зданий эвакуационные лестницы, со ссылкой на документ пишут «Известия».

Согласно нововведениям, также будет необходимо «периодическое» освидетельствование «состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией». Помимо этого, нужно будет обеспечивать «содержание наружных пожарных и эвакуационных лестниц, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время». В настоящее время испытываются только пожарные лестницы, используемые спасателями. Эвакуационные лестницы предназначены для обычных людей, которым необходимо покинуть здание в случае ЧП.

Подготовкой поправок занималась рабочая группа, в которую, помимо МЧС, вошли представители Министерства юстиции и бизнес-сообщества. В Минюсте рассказали, что ведут работу по пересмотру текущих правил противопожарной безопасности: министерство провело уже более 30 совещаний экспертных рабочих групп. Участие в работе подтвердили и в МЧС. Как уточняется в подготовленных правилах, уже сейчас «ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы».

Поводом для ужесточения правил стал крупный пожар в торговом центре в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека. Посетители ТЦ, по предварительным данным, не сумели воспользоваться эвакуационными лестницами, потому что ведущие к ним двери были закрыты. Под следствие уже попали гендиректор ТЦ Надежда Судденок и трое её подчинённых, также был задержан сотрудник ЧОПа, отключивший пожарную сигнализацию.