МЧС и Росгвардии дадут право выписывать штрафы нарушителям при ЧС

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях, пишет ТАСС.

«В соответствии со статьёй 28.3 КоАП РФ утвердить прилагаемый перечень должностных лиц органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.61 КоАП», — говорится в распоряжении.

Согласно перечню, к таким лицам отнесены полицейские, глава МЧС России, его первый заместитель, статс-секретарь и главный государственный инспектор по пожарному надзору, другие должностные лица МЧС, а также глава Росгвардии, его первые заместители и другие должностные лица ведомства.

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны. В Свердловской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания, всего в регионе 85 случаев, выздоровели 35 человек. В регионе, как и в других субъектах страны, действует режим повышенной готовности, жителям области запрещено покидать свои дома без необходимости.

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