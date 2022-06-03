МБУ «Сигнал-3» возглавил бывший замначальника отдела УФСБ по Нижнему Тагилу и экс-директор по безопасности «Уралвагонзавода» Вячеслав Масальский

Новым руководителем МБУ «Сигнал-3» в Нижнем Тагиле стал экс-сотрудник ФСБ и бывший директор по безопасности «Уралвагонзавода» Вячеслав Масальский, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. Директор организации был представлен коллегам мэром Владиславом Пинаевым сегодня, 3 июня, на аппаратном совещании. Предыдущий руководитель МБУ Вячеслав Сизов ушёл на пенсию.

В 2013 году Вячеслав Масальский был заместителем начальника отдела в городе Нижний Тагил УФСБ России по Свердловской области. Затем занимал должность директора по безопасности на «Уралвагонзаводе», а также входил в состав антитеррористической комиссии при главе города от УВЗ.

МБУ «Сигнал-3» занимается эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения, комплексной системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации «Безопасный город», следит за архитектурной подсветкой зданий и системой оповещения гражданского населения.