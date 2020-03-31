«МБХ Медиа»: Жителям Москвы придётся подавать заявку для каждого выхода из дома. Ограничений не будет только у силовиков и чиновников

«МБХ медиа» опубликовал схему работы пропускного режима в Москве на время самоизоляции, предусматривающую жёсткие ограничения в передвижении для всех категорий населения, кроме силовиков, чиновников и депутатов.

Согласно полученным изданием документам, жителей Москвы поделят на четыре группы, которые будут ограничены в передвижении либо районом, либо дорогой от дома до работы, либо конечным пунктом поездки по городу или за его пределами (такие заявки надо заполнять отдельно). Ограничений на передвижение не будет только у чиновников, силовиков и депутатов.

Перед каждым выходом из дома (в том числе в магазин или аптеку) необходимо будет заполнить заявку на сайте мэрии, где нужно указать фактический адрес проживания и прикрепить своё фото. По каждой заявке будет формироваться отдельный QR-код. Отслеживать передвижения москвичей будут также по мобильной связи, специальному приложению «Социальный мониторинг» (которое только планируют выпустить) и банковским транзакциям. Кроме того, улицы будет патрулировать полиция.

Для поездок по городу или за город нужно заполнить отдельную форму — в ней будет указан конечный пункт маршрута и причина поездки: семейные обстоятельства, посещение суда, выезд на дачу или иные причины. За нарушение правил предусмотрены штрафы, их постепенно начнут вводить с 4 апреля.

Жители, которым разрешат работать «по служебной необходимости», получат от работодателей специальные QR-коды. По ним можно будет ездить на работу, но нельзя будет отклоняться от маршрута — за это также предусмотрен штраф.

Чиновники, депутаты и силовики смогут беспрепятственно передвигаться по городу по служебным пропускам.

В администрации города подтвердили существование «регламентов работы», но не назвали статус документов — они могут быть как утверждённым планом, так и проектом. По данным издания, регламенты и их выполнимость «активно обсуждаются в закрытых IT-группах».

Напомним, режим обязательной самоизоляции начал действовать в Москве 30 марта — жителям запретили выходить на улицу без уважительных причин. В тот же день правительство рекомендовало регионам ввести аналогичные меры.

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