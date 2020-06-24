«МБХ Медиа»: Самолёт Светланы Медведевой улетел в Германию, несмотря на приостановку сообщения

Самолёт Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, улетел в Германию, несмотря на приостановку Россией международного сообщения, со ссылкой на данные сервиса ADS-B Exchange пишет «МБХ Медиа».

Борт вылетел из московского аэропорта Внуково в 08:13 и приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне в 10:46.

О том, что самолётом за 50 млн долларов пользуется Светлана Медведева, в декабре 2019 года сообщал Фонд борьбы с коррупцией. Ранее в июне этот самолёт летал на Кипр и в Латвию.

СМИ не раз отмечали, что, несмотря на карантин по коронавирусу, самолёты, связанные с главами госкомпаний и близким окружением президента Владимира Путина, продолжают летать за границу. В их числе называли бизнес-джеты, на которых передвигаются Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, Игорь Шувалов.