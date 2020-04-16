Матвиенко: Работа над законопроектом о семейно-бытовом насилии остановлена из-за эпидемии коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что из-за эпидемии коронавируса приостановлена работа над законопроектом о семейно-бытовом насилии. Сенаторы вернутся к работе над документом, «как позволят обстоятельства».

Как пишет «Интерфакс», Матвиенко уверена, что в условиях всеобщего режима самоизоляции в России не будет всплеска преступлений, связанных с домашним насилием, поскольку «семьи вместе переживают этот трудный период». Она также отметила, что сообщения о росте числа случаев преступлений такого рода нуждаются в проверке.

Напомним, ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила о росте жалоб на издевательства над пожилыми людьми после начала карантина. Она также рассказала со ссылкой на статистические данные, что во время продолжительных выходных число жертв домашнего насилия увеличивается в разы.

«Ситуация в России осложняется отсутствием соответствующего закона о профилактике семейно-бытового насилия. Беда и в том, что многие кризисные центры закрылись в связи с карантином. Их у нас на всю страну всего порядка 15. В Швеции, к слову, 200», — цитирует Пушкину Znak.com.

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