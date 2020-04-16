Матвиенко не увидела предпосылок для отмены майских праздников

Пока причин для отмены майских праздников из-за коронавируса нет, сообщила «Известиям» председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Она заверила, что сложная ситуация с коронавирусом не приведёт к тому, что майские праздники будут объявлены рабочими днями, подчеркнув, что «таких предпосылок нет». Кроме того, она отметила, что нет повода думать о том, что Парад Победы из-за коронавируса в этом году не состоится.

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».