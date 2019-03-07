Мать убитой фотографом Лошагиным модели хочет отсудить у него лофт и семь миллионов

Лофт фотографа Дмитрия Лошагина, обвинённого в убийстве супруги, может быть арестован через суд, со ссылкой на адвоката матери убитой модели Ивана Волкова пишет Ura.ru.

«Квартира не являлась общей собственностью, Юлия купила её до замужества. А Лошагин после первого приговора, который его оправдал, бегом побежал и успел до второго приговора вступить в права наследования, хотя он к квартире отношения не имеет», — уточнил Волков.

Адвокат также уточнил, что против Лошагина готовится иск почти на семь миллионов рублей.

«2 млн 180 тысяч рублей — это сумма морального вреда, который он должен выплатить по суду матери убитой жены Светлане Рябовой, 2 млн 500 тысяч — долг по алиментам перед бывшей женой Татьяной Лошагиной и 2 миллиона рублей — наследство фотомодели, которое Лошагин успел получить до колонии», — рассказал собеседник.

Накануне сообщалось, что фотограф-убийца отсудил у бывшей тёщи Светланы Рябовой 285 тысяч рублей.