Массовые обыски у сторонников Навального закончились несколькими задержаниями

В Москве накануне были задержаны сторонники оппозиционного политика Алексея Навального и ключевые сотрудники ФБК*. Ранее сотрудники силовых ведомств провели массовые обыски как минимум по 13 адресам.

Так, на 48 часов задержана участница Pussy Riot Мария Алёхина. Как пишет «Медуза», Алёхина задержана как подозреваемая по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). По мнению правоохранителей, нарушения были выявлены на акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в Москве 23 января.

Ранее по этому же делу были задержаны брат политика Олег и продюсер YouTube-канала «Навальный Live» Любовь Соболь.

23 января в Москве и других городах России, в том числе в Нижнем Тагиле, прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, которого заключили под стражу из-за обвинений в нарушении обязательств условно осуждённого по делу «Ив Роше».

В Нижнем Тагиле трое человек, задержанных во время « прогулки », были оштрафованы на 10 тысяч рублей.

* По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.