Силовики проводят массовые обыски у сторонников и сотрудников Навального

Сотрудники силовых ведомств проводят обыски у сторонников и ключевых сотрудников ФБК (включён в список иноагентов), некоторые соратники оппозиционного политика Алексея Навального задержаны.

Вечером 27 января силовики провели обыски как минимум по 13 адресам одновременно. Так, сперва правоохранители нагрянули в студию «Навальный Live», где задержали юриста ФБК Любовь Соболь и повезли её на обыск. После стало известно о задержании главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, её также увезли на обыск.

Полиция нагрянула с обысками и в квартиру самого Навального и его жены Юлии. Женщина через окно сообщила журналистам, что к ней не допускали адвоката, а также заклеили все камеры и дверной глазок. На сайте политика говорится, что обыски проводятся по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Обыск провели также в квартире пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, для этого её забрали из спецприёмника.

«Помните, когда Собянин устроил очереди в метро? Слышали, чтобы к Собянину врывались с обыском?» — сообщается на сайте.

Как сообщает «Медиазона», сотрудники московской полиции пришли с обыском к матери участницы Pussy Riot Марии Алёхиной Наталье. Женщина рассказала изданию, что пришедшие утверждают, что будут «искать листовки и электронные носители».

С обыском силовики пришли в квартиру и к главе московского штаба Навального Олегу Степанову, к пресс-секретарю «Гражданского общества» Егору Илюшкину, к расследователю Георгию Албурову, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

Напомним, 23 января по всей стране прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, помещённого под стражу в СИЗО «Матросская тишина». Участие в них приняли до 300 тысяч человек. По их итогам Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело и начал 6 доследственных проверок по статьям о хулиганстве, нападении на сотрудников правоохранительных органов и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.