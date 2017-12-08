Масштабный розыгрыш призов пройдёт в Нижнем Тагиле в рамках новогодней благотворительной ярмарки

Благотворительный фонд «Живи, малыш» приглашает жителей и гостей города на новогоднюю ярмарку, которая пройдёт в эту субботу, 9 декабря, в ДКЖ им. Гагарина (Хохрякова, 17). Мероприятие стартует в 12:00, в программе — выставка-продажа новогодних и рождественских украшений и подарков, домашней выпечки и сладостей, мастер-классы и выступления музыкантов. Также в рамках ярмарки пройдёт масштабный розыгрыш призов от партнёров фонда. Гости мероприятия могут выиграть билеты в батутный парк, контактный зоопарк, на каток в ФОК «Президентский» или в лазертаг, а также сертификат на десятидневный курс в соляную пещеру «Круиз» в Нижнем Тагиле.

Собранные средства будут направлены на оплату лечения подопечного фонда «Живи, малыш» девятилетнего Алексея Субботина (необходимо 80 тысяч рублей). Мальчик страдает от ДЦП и спастического тетрапареза. Диагноз был поставлен ему в девять месяцев.

«Это было ударом. Сказали, что Лёшка никогда не сможет самостоятельно есть, сидеть, ходить, да и вообще будет умственно неполноценным ребёнком, — рассказала мама мальчика Виктория Субботина. — Наша жизнь превратилась в сплошную борьбу, каждый день расписан по часам: массаж, лечебная гимнастика, логопед, бассейн... Мы добились огромных результатов: Лёшка ест обычную пищу, сидит и стоит с опорой, ходит, держась за мои руки. Он выучил алфавит, любит детские образовательные передачи и очень любит жизнь. Прошу вас помочь нам сделать ещё один шаг к выздоровлению».

Ранее жители Москвы и карельского посёлка Пяозерский вместе с «реальным пацаном» Николаем Наумовым смогли собрать благодаря ярмаркам более 800 тысяч рублей в помощь подопечным фонда «Живи, малыш».

Тем, у кого в карманах или кошельках собирается много мелочи, благотворительный фонд «Живи, малыш» предлагает принять участие в проекте «Копилка здоровья». Копилки в виде домиков с логотипом фонда можно поставить в офисах, на предприятиях или у себя дома и постепенно наполнять их монетами. Все собранные деньги направляются на лечение тяжелобольных детей.

«В июне этого года люди, желающие копить на здоровье детей, стали откликаться целыми трудовыми коллективами. Мы решили, что переводить накопленную мелочь на счёт фонда будем раз в полгода — в июне и декабре. Можно принести монетки из домашней копилки в офис фонда “Живи, малыш” (ул. Газетная, 77 а, офис № 307) или перевести накопленную сумму на счёт фонда в любом банке России. В начале следующего года мы обязательно расскажем о том, сколько нам всем вместе удалось накопить в 2017-м и куда были направлены эти средства. Иногда мелочи в карманах достаточно для спасения чьей-то жизни», — отмечают сотрудники фонда «Живи, малыш».

100 первых копилок-домиков были изготовлены на производственных площадках исправительной колонии № 12, которая славится своими мастерами далеко за пределами Свердловской области.

Недавно копить на здоровье тяжелобольных детей начали «серебряные волонтёры» города (волонтёрское движение, в состав которого входят люди старшего возраста). Они будут работать на новогодней ярмарке 9 декабря.

«Молодые должны знать, что не всё в этом мире можно мерить деньгами, и нужно добровольческое движение развивать. Это те эмоции, которые невозможно купить за деньги, можно только почувствовать. Дарить их людям, особенно тяжелобольным детям, — святое!» — считают волонтёры.

Напомним, за каждый денежный сбор фонд отчитывается в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, а также о детях, уже получивших средства на операции, лечебные процедуры и медикаменты.