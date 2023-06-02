«Масштаб воздействия на окружающую среду соответствует заявленным показателям». Завершена общественная экспертиза строительства кремниевого завода под Верхней Салдой

Завершена общественная экспертиза строительства кремниевого завода в ОЭЗ «Титановая долина» под Верхней Салдой, пишет «Экология России». Согласно результатам исследования, масштаб и характер воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации завода соответствуют заявленным показателям.

Российский экспертный фонд «ТЕХЭКО», который проводил экспертизу проекта, выдал положительное заключение. Следующий этап в соответствии с федеральным законодательством — государственная экологическая экспертиза. Заключение этой экспертизы будет передано в Росприроднадзор РФ.

В выводах «ТЕХЭКО», тем не менее, обращается внимание на неизбежные последствия при строительстве, такие как шум, вибрация, техногенное изменение гидродинамического и гидрохимического режима подводных вод, возможные изменения ландшафтов, но также делается упор на возможность создания новых рабочих мест и проведения мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду.

Этой весной эксперты-экологи уже одобрили проект кремниевого завода в ОЭЗ «Титановая долина» под Верхней Салдой.

Для размещения завода определён земельный участок. Жители города изначально были против и собирали подписи за отмену возведения кремниевого завода. Строительство производства лоббирует ООО «Силарус» — структура АО ГК «Титан», принадлежащего экс-депутату Госдумы от «Единой России» омскому бизнесмену Михаилу Сутягинскому. Ранее «Титан» пытался построить этот завод в Омске, Новоуральске и Златоусте, но везде наталкивался на массовые протесты местных жителей.