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16 Фев 2017 11:54 | Метки: Политика, Новости

Максакову исключат из «Единой России» за двойное гражданство

Экс-депутата Госдумы Марию Максакову исключат из «Единой России». Об этом ТАСС сообщил секретарь московского отделения партии Андрей Метельский. Ранее в интервью «Медузе» Максакова заявила, что обладает гражданством Германии.

«Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим её из партии на основе этой нормы»,  сказал Метельский.

По его словам, если Максакова не будет согласна с таким решением, она сможет обжаловать его в вышестоящих партийных инстанциях.

Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов на своей странице в Facebook обвинил экс-депутата Госдумы Марию Максакову в том, что она нарушила законодательство России, так как имела двойное гражданство будучи парламентарием.

«Сегодня в своих интервью она сама призналась в том, что нарушила российское законодательство, которое запрещает депутатам Госдумы быть гражданином другой страны. Призналась, что она лгунья, потому что ещё в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, она яростно доказывала, что у неё только российское гражданство и никакого иного нет, что хочет посвятить свою жизнь служению России»,  пишет Неверов на своей странице.

Секретарь Генсовета признался, что «с трудом укладывается в голове, как такое может быть, что ещё вчера эти люди (Максакова и Вороненков) были депутатами, пытались снова пройти в Госдуму».

«Нет-нет, да приходит мысль о том, что на самом деле эту парочку пытают в застенках СБУ. Может, надо спецподразделение выслать на Украину, их спасать? Только боюсь, что это всё же фальшивая натура Марии Максаковой-Игенбергс и её очередного мужчины, и радует, что в списках депутатов Госдумы седьмого созыва их нет»,  отмечает Неверов.

Напомним, экс-парламентарии Денис Вороненков и Мария Максакова находятся в Украине с октября 2016 года. В декабре, когда их полномочия как депутатов Госдумы закончились, Вороненков получил гражданство этой страны.

 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: НТВ

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