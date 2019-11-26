МАК: Причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году стала ошибка пилотов

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчёт, в котором говорится, что причиной крушения пассажирского Boeing-737 авиакомпании FlyDubai в 2016 году стала ошибка пилотов.

«Катастрофа самолёта Boeing-737-8KN A6-FDN произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей командиром воздушного судна ситуационной осведомлённости ночью в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полёта и столкновению самолёта с землей», — цитирует документ РИА «Новости».

В отчёте также говорится, что перед катастрофой командир лайнера впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота. Комиссия пришла к выводу, что к трагедии также способствовали недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость лётчиков.

Напомним, в ночь на 19 марта 2016 года при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону разбился пассажирский Boeing-737 авиакомпании FlyDubai, выполнявший рейс FZ-981 из Дубая. На борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.