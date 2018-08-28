Магаданская рыба и уральские экскаваторы. Евгений Куйвашев и Сергей Носов обсудили план долгосрочного взаимодействия двух регионов

По итогам поездки делегации от Свердловской области в Магадан будет сформирован план конкретных проектов, эффект от реализации которых смогут оценить жители обоих регионов. Об этом сообщает департамент информполитики региона. По словам главы Свердловской области Евгения Куйвашева, в настоящее время специалисты изучают возможность вхождения крупных уральских компаний на территорию Магаданской области для изыскательских и геологоразведочных работ.

«Уверен, что те соображения, которые высказывали специалисты в промышленной, транспортной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве обязательно найдут своё отражение в плане, который мы подпишем с Сергеем Константиновичем Носовым и будем реализовывать», — передаёт слова Куйвашева департамент информполитики.

В свою очередь Сергей Носов отметил, что ему очень важен опыт уральских специалистов в дорожном строительстве, поэтому власти северного региона в ближайшее время намерены уделить вопросам развития сети качественных дорог особое внимание.

Важным направлением сотрудничества станет торговля. Уральские предприниматели, вошедшие в бизнес-делегацию, знакомились с возможностями поставки продуктов питания из Свердловской области и, напротив, обеспечения Урала магаданской продукцией — в частности, свежей рыбой.

«Стратегической задачей является обеспечение нашего рыбзавода в Нижнем Тагиле качественной недорогой рыбой в большом ассортименте. Чтобы горбуша, кета, голец, камбала, минтай, тихоокеанская сельдь, креветка, икра, трубач, краб были на столах жителей Свердловской области», — отметил гендиректор группы компаний «ПРО» Андрей Гончаров.

«Свою заинтересованность в приобретении карьерных экскаваторов производства "Уралмашзавода" подтвердила одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний — АО "Павлик". Также интерес для предприятий Магаданской области представляют шагающие драглайнеры ЭШ 11.75 для добычи рассыпного золота и дробильно-размольное оборудование для переработки золотосодержащей руды», — рассказал первый заместитель генерального директора управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС» Андрей Кузнецов.

Евгений Куйвашев поручил министерству АПК и продовольствия помочь производителям, переработчикам и предприятиям торговли двух регионов найти точки соприкосновения.

Также губернаторы обсудили вопрос привлечения уральских туристов в Магадан, а колымчан — на Урал.

Ранее стало известно, что Евгений Куйвашев и врип главы Магаданской области Сергей Носов решили обратиться к руководству Республики Коми и Воркуты с просьбой установить в городе третью «Маску скорби» работы Эрнста Неизвестного.