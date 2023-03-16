Лженалоговики по электронной почте кошмарят жителей Нижнего Тагила 

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница Нижнего Тагила с информацией про новый способ мошенничества по электронной почте. Женщина рассказала, что ей на e-mail поступило сообщение от якобы ИФНС с требованием оплатить налоговую задолженность, перейдя по ссылке.

«Я очень удивилась, когда почти в 7 утра в пятницу мне пришло сообщение на почту. Особенно от ИФНС, это же Москва, у них и вовсе 4 утра было. Кто в налоговой работает в 4 утра? Спросонья платить не стала, подумала, что разберусь с этим позже. В этот же день попробовала зайти в личный кабинет налогоплательщика, чтобы выяснить, за что и какая у меня задолженность. Но сайт ведомства не работал. Поэтому в понедельник я направилась напрямую в налоговую», — рассказала АН «Между строк» бдительная местная жительница.

В налоговой инспекции тагильчанке заявили, что подобное сообщение — мошенничество, а сама ситуация не первая. По словам сотрудницы налоговой службы, уже были прецеденты, когда бдительные граждане обращались в ведомство по телефону либо лично, уточняя, действительно ли они что-то должны.

Для рассылки спам-сообщений используется портал easywebinar.com, что помогает сохранять динамичность ссылки в присланном письме и тем самым позволяет отодвигать дату платежа. Уточняется, что рассылка начинается в период профилактических работ на сайте ФНС. Совпадение это или делается специально, когда у потенциальной жертвы нет возможности проверить статус задолженности в личном кабинете налогоплательщика, — неизвестно.

Однако существенные различия между письмом от мошенников и рассылкой от настоящей налоговой есть. Одним из основных отличий является обезличенность сообщения от злоумышленников: в нём не указаны ни Ф.И.О., ни ИНН налогоплательщика.

При получении подобных сообщений стоит проконсультироваться со специалистами ФНС по телефону либо при личном посещении и выяснить, действительно ли вы являетесь должником или на вашей невнимательности хотят нажиться.