Лыжница из Нижнего Тагила Михалина Лысова взяла третье серебро на Паралимпийских играх в Пхёнчхане

Лыжница из Нижнего Тагила Михалина Лысова завоевала серебро в гонке на 7,5 км с раздельным стартом классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхёнчхане, пишет ТАСС. Россиянка показала время 22 минуты 55,6 секунды, проиграв победительнице 36,3 секунды. Золотая медаль у Светланы Саханенко из Белорусии. Третье место заняла австрийка Карина Эдлингер.

Это шестая медаль Лысовой на Паралимпиаде-2018. На счету спортсменки две золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль Игр. Всего за карьеру она завоевала 17 медалей Паралимпиад, из них шесть — золотых.